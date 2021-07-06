Обладатель одного из худших контрактов в новейшей истории НБА завершил карьеру

34-летний французский центровой Ян Маинми объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает CBS Sports.



Последней командой Маинми стал «Вашингтон Уизардс», за который он выступал с 2016 по 2020 годы. Ян получил $ 64 млн за 4 года, его контракт считается одним из худших в новейшей истории НБА по соотношению цена/качество. За четыре сезона Маинми в составе «Уизардс» оформил всего два дабл-дабла, дважды набрал 20+ очков, совершил больше фолов, чем подборов, в защите и пропустил примерно половину матчей из-за травм.

Центровой был выбран «Сан-Антонио» под 28-м номером драфта 2005 года. Всего в НБА он провёл 685 матчей, включая 67 игр плей-офф, и стал чемпионом в 2011 году в составе «Даллас Маверикс». Маинми является миноритарным владельцем недавно образованной Баскетбольной африканской лиги (BAL).