Янис Тимма определился с дальнейшими карьерными планами после ухода из «Химок»

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма определился с дальнейшими планами — баскетболист намерен сыграть в Летней лиге НБА, чтобы постараться подписать контракт с одной из команд лиги. Об этом сообщает Sputnik Латвия. Вместе с Янисом принять участие в Летней лиге НБА планируют ещё два представителя Латвии: Родион Куруц и Анжей Пасечник.
Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. Женой 29-летнего латвийского баскетболиста является популярная певица Анна Седокова. Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь.
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