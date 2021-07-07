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Кайри Ирвинг и 27-летняя блогерша ждут ребёнка

Кайри Ирвинг и 27-летняя блогерша ждут ребёнка
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Лидер «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и его 27-летняя спутница, видеоблогерша Марлен Уилкерсон, ожидают ребёнка. Пост с новостью об этом событии на своей странице в «Инстаграме» разместила Уилкерсон.

Фотографию можно посмотреть на странице Марлен Уилкерсон в «Инстаграме».

Ранее эксперт НБА Мэтт Салливан сообщил, что «Бруклин Нетс» испытывает недовольство Ирвингом. По сведениям Салливана, генеральный менеджер команды, Шон Маркс, вероятно, будет готов рассмотреть предложения по обмену Кайри в это межсезонье.

Мэтт и прежде говорил, что в «Бруклине» недовольны пропуском Ирвингом решающих матчей плей-офф. Кроме того, эксперт отмечал непростой характер звёздного игрока, который раздражает некоторых людей в клубе.

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