Яннис Адетокунбо и Деандре Эйтон покорили редкое достижение НБА с прошлого столетия

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон набрал 22 очка и сделал 19 подборов в первом матче финальной серии плей-офф с «Милуоки Бакс» (118:105, 1-0). Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо в этой игре отметился 20 очками и 17 подборами.
Эйтон и Адетонбо стали первым с 1999 года игроком, которые набрали 15+ очков и 15+ подборов в дебютном матче финальной серии. Последним, кому это удалось был легендарный тяжёлый форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан. Эйтон реализовал 8 из 10 бросков с игры и 6 из 6 штрафных, а также сделал 1 перехват и не совершил ни одной потери за 39 минут. Яннис реализовал 6 из 11 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых, 7 из 12 штрафных, также сделал 4 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 3 потери за 35 минут.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс».
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