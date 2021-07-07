Дарко Миличич считал себя лучше Леброна Джеймса

Известный журналист и эксперт НБА Чед Форд рассказал, что бывший центровой «Детройт Пистонс» Дарко Миличич был очень самоуверенным игроком, когда начинал карьеру. Миличич провёл в НБА 10 сезонов, но так и не раскрыл свой талант. Миличич был выбран «Детройтом» на драфте-2003 под общим 2-м номером, раньше Кармело Энтони и Дуэйна Уэйда.

По словам Форда, Миличич считал, что добьётся не меньших успехов, чем Леброн Джеймс, ставший звездой НБА.

«Миличич был уверенным в себе парнем, он был готов спорить, утверждая, что является более сильным игроком, чем Леброн Джеймс.

Помню, однажды перед началом сезона мы ехали с ним в машине и увидели рекламный плакат предсезонной игры с «Кливлендом». На нём был изображён Леброн. Дарко посмотрел на плакат и сказал: «Почему там нет моего имени?» — цитирует Форда Essentially Sports.