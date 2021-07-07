Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьёвка группового и квалификационного этапов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Российские клубы узнали своих соперников.
Пермская «Парма» сыграет в квалификации турнира. В 1/4 финала квалификации российский клуб сыграет с «Хапоэлем» из Эйлата (Израиль). Если «Парма» пройдёт квалификацию, то попадёт в группу А.
Что касается «Нижнего Новгорода», то клуб попал в группу C. Соперниками нижегородцев будут «Дижон» (Франция), «Лаврио» (Греция) и «Уникаха» (Испания).
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: «Динамо Сассари» (Италия), «Ливорно Тенерифе» (Испания), «Райзен Людвигсбург» (Германия), команда из квалификации;
Группа B: «Аргед Стал» (Польша), «Манреса» (Испания), «Хапоэль» Иерусалим (Израиль), «Пинар Карсийяка» (Турция);
Группа D: АЕК (Греция), «Фалько Жомбатели» (Венгрия), «Рига» (Латвия), команда из квалификации;
Группа E: «Нимбурк» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Игокеа» (Босния и Герцеговина), ПАОК (Греция);
Группа F: «Филоу Остенде» (Бельгия), «Страсбург» (Франция), «Бурса» (Турция), команда из квалификации;
Группа G: «Дарушафака» (Турция), «Хапоэль» (Израиль), «Бриндиси» (Италия), команда из квалификации;
Группа H: «Бешикташ» (Турция), «Ольденбург» (Германия), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Ритас» (Литва).
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