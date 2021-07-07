Эксперт: меня поражает, насколько бестолковым оказался «Милуоки»

Известный эксперт НБА Стивен Эй Смит поделился мнением о выступлении «Милуоки Бакс». Хоть команда и пробилась в финал плей-офф НБА, эксперта не впечатлила игра команды. В первом матче финальной серии с «Финикс Санз» «Милуоки» потерпел поражение со счётом 105:118.

«Меня поражает, насколько бестолковым оказался «Милуоки». Я не хочу звучать грубым, но они были бестолковыми прошлым вечером! Будто совсем не готовились к игре», — цитирует эксперта Fadeaway World.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Пол (32 очка и 9 передач), Девин Букер (27 очков) и Деандре Эйтон (22 очка и 19 подборов). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Крис Миддлтон (29 очков), вернувшийся после травмы Яннис Адетокунбо (20 очков и 17 подборов) и Брук Лопес (17 очков).

Второй матч финальной серии с участием этих команд пройдёт 9 июля.

Напомним, в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» одолел «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2 в серии, а в финале Восточной конференции «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» также со счётом 4-2.