«Партизан» усилился игроком НБА

Форвард Родион Куруц подписал контракт с белградским «Партизаном». Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



23-летний Куруц был выбран на драфте НБА 2018 года во втором раунде под сороковым номером и вскоре заключил контракт с «Бруклин Нетс», где провёл 2 сезона. Впоследствии латыш выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Милуоки Бакс».

В общей сложности Родион сыграл в Национальной баскетбольной ассоциации 131 матч, набирая в среднем 6,0 очка и 3,1 подбора.

Ранее соглашение с «Партизаном» подписал тяжелый форвард Зак Ледэй, покинувший «Милан». Прежде сербский клуб подписал контракт с лучшим скорером «Милана» Кевином Пантером, которого связывали с интересом со стороны ЦСКА.