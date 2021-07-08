УНИКС объявил о трёх новых ходах в межсезонье

Казанский УНИКС совершил сразу несколько трансферных ходов, сообщает пресс-служба клуба.

Накануне казанцы объявили о продлении контракта с американским защитником Айзейей Кэнаном. Новое соглашение рассчитано на один сезон. Баскетболист выступает в составе казанского клуба с 2020 года. В Единой лиге ВТБ он в среднем набирал 14,3 очка, 2,6 подбора и 2,4 передачи за игру. В Еврокубке американец набирал 14,1 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи.



Американский центровой Джордан Морган покинул казанский клуб. У игрока закончился контракт с УНИКСом. В прошлом сезоне он в среднем набирал 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч в Единой лиге ВТБ.



Кроме того, состав казанцев пополнил российский баскетболист Артём Комолов, выступавший в прошлом сезоне в «Нижнем Новгороде». Контракт с игроком был подписан по схеме «1+1».