Евролига приветствовала новых обладателей постоянных лицензий и приняла ряд важных решений

Члены исполнительного совета акционеров Евролиги провели заседание, на котором поприветствовали «Виллербан» и «Баварию», ставших обладателями постоянных лицензий, а также приняли несколько важных решений.
Так, например, по итогам встречи были рассмотрены и утверждены финансовые отчёты сезона-2020/2021, а также сделаны прогнозы на следующий сезон.
Кроме того, были утверждены основные принципы распределения доходов на сезон-2021/2022, которые придают более высокий вес распределению рыночного пула, чем общего объёма.
Помимо этого, было заключено трёхлетнее соглашение с ассоциацией игроков. В новом документе прописаны стандарты трудовых отношений между игроками и клубами Евролиги.
Ещё одним важным пунктом заседания стало утверждение Берлина в качестве места проведения «Финала четырёх» в 2022 году.
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