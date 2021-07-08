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Евролига приветствовала новых обладателей постоянных лицензий и приняла ряд важных решений

Евролига приветствовала новых обладателей постоянных лицензий и приняла ряд важных решений
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Члены исполнительного совета акционеров Евролиги провели заседание, на котором поприветствовали «Виллербан» и «Баварию», ставших обладателями постоянных лицензий, а также приняли несколько важных решений.

Так, например, по итогам встречи были рассмотрены и утверждены финансовые отчёты сезона-2020/2021, а также сделаны прогнозы на следующий сезон.

Кроме того, были утверждены основные принципы распределения доходов на сезон-2021/2022, которые придают более высокий вес распределению рыночного пула, чем общего объёма.

Помимо этого, было заключено трёхлетнее соглашение с ассоциацией игроков. В новом документе прописаны стандарты трудовых отношений между игроками и клубами Евролиги.

Ещё одним важным пунктом заседания стало утверждение Берлина в качестве места проведения «Финала четырёх» в 2022 году.

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