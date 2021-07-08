«Локомотив-Кубань» подписал контракт со Стэнтоном Киддом

«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с американским форвардом Стэнтоном Киддом.
Кидд (198 см, 98 кг) родился 18 марта 1992 года в Балтиморе, Мэриленд. В студенческие годы выступал за университеты Северной Каролины и Колорадо. Профессиональная карьера Стэнтона началась в сезоне-2015/2016 в чемпионате Бельгии в «Лимбурге». Затем играл в Германии за «Тюбинген», в Турции за «Дарюшшафаку», в НБА за «Юту», в Австралии за «Мельбурн Юнайтед», в Турции за «Орманспор». Последним клубом Кидда был «Хапоэль» (Иерусалим), выступающий в чемпионате Израиля. В сезоне-2017/2018 выиграл вместе с «Дарюшшафакой» Еврокубок.
«Стэнтон хорошо нам знаком. В памятном финале Еврокубка сезона-2017 он играл за турецкую «Дарюшшафаку», а главным тренером команды был Дэвид Блатт. Кидд был полезен на обеих сторонах площадки, запомнился умением играть без мяча, цепко защищаться и набирать важные очки в нужные для команды отрезки матча. Уверен, что Дэвид Блатт не случайно остановил выбор на этом баскетболисте. Но, по моему мнению, потенциал Кидда выше, чем он показывал в предыдущих сезонах. Постараемся ему помочь максимально раскрыться в «Локомотиве». Я рад этому подписанию», — заявил президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.
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