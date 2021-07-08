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Назван лучший функционер года в Евролиге

Назван лучший функционер года в Евролиге
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Генеральный менеджер «Анадолу Эфес» Альпер Йылмаз признан лучшим функционером года в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира. Эту награду ему вручили сегодня, 8 июля, на собрании акционеров ECA в Барселоне.

В минувшем сезоне Евролиги впервые в истории клуба победу праздновал «Анадолу Эфес».

Йылмаз был профессиональным баскетболистом, шесть сезонов отыграв за «Эфес». После окончания игровой карьеры, в 2009 году, он был назначен на должность спортивного директора «Анадолу Эфес», в 2015 году занял пост генерального менеджера.

Премия лучшему функционеру года в Евролиге является ежегодной и вручается с 2005-го.

Ранее главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман получил награду Тренер года Евролиги имени Александра Гомельского по итогам сезона-2020/2021.

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