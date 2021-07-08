Милош Теодосич определился с местом продолжения карьеры

Разыгрывающий Милош Теодосич принял решение продлить контакт с «Виртусом». Новое соглашение сербского игрока с итальянским клубом рассчитано до 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Теодосич подписал первый контракт с «Виртусом» в 2019 году. В соглашении имелась опция, позволявшая ему этим летом перейти в команду Евролиги. Игрока связывали с возвращением в ЦСКА, где он играл с 2011 по 2017 год.



«В июле 2019 года я заявил, что приехал сюда, чтобы побеждать, — и мы стали чемпионами Италии. Сейчас я говорю, что остаюсь здесь, чтобы добиваться новых побед», — прокомментировал новое соглашение Теодосич.



В составе ЦСКА Милош становился чемпионом Евролиги в 2016 году. В сезоне-2020/2021 34-летний Теодосич провёл 57 матчей во всех турнирах со средними показателями 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке.