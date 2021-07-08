Милош Теодосич определился с местом продолжения карьеры

Разыгрывающий Милош Теодосич принял решение продлить контакт с «Виртусом». Новое соглашение сербского игрока с итальянским клубом рассчитано до 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Теодосич подписал первый контракт с «Виртусом» в 2019 году. В соглашении имелась опция, позволявшая ему этим летом перейти в команду Евролиги. Игрока связывали с возвращением в ЦСКА, где он играл с 2011 по 2017 год.
«В июле 2019 года я заявил, что приехал сюда, чтобы побеждать, — и мы стали чемпионами Италии. Сейчас я говорю, что остаюсь здесь, чтобы добиваться новых побед», — прокомментировал новое соглашение Теодосич.
В составе ЦСКА Милош становился чемпионом Евролиги в 2016 году. В сезоне-2020/2021 34-летний Теодосич провёл 57 матчей во всех турнирах со средними показателями 14,4 очка и 6,7 передачи за 25,4 минуты на площадке.
- 8 июля 2021
-
18:28
-
17:16
-
17:09
-
16:56
-
15:55
-
14:51
-
13:58
-
13:01
-
12:06
-
11:59
-
11:53
-
11:01
-
09:37
-
08:27
-
08:23
-
08:19
-
08:11
- 7 июля 2021
-
23:27
-
23:06
-
22:46
-
22:22
-
21:43
-
20:35
-
19:37
-
19:06
-
17:22
-
16:13
-
15:22
-
14:28
-
14:13
-
13:27
-
12:37
-
12:04
-
11:41
-
11:06