Министр спорта Подмосковья — о «Химках»: мы за них болели, но пора завершать эту историю

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что правительство региона не планирует выделять бюджетные средства для финансирования «Химок».
«Баскетбольный клуб «Химки», который играет в Лиге ВТБ, является коммерческим. Бюджетных средств там нет, и мы как Московская область никакого отношения к ним не имеем. В связи с этим у нас есть приоритет развивать детский юношеский спорт.
У нас есть свой клуб, который выступает в Суперлиге. Это «Химки-Подмосковье». Также у нас есть клуб, выступающий в молодёжной лиге, который составлен из воспитанников училища. В этих двух клубах выступают воспитанники подмосковного баскетбола. Это наша разветвлённая сеть спортивных школ, училищ олимпийского резерва. И, соответственно, на вершине пирамиды клуб, команда мастеров.
Мы в следующем сезоне будем играть с клубом «Химки-Подмосковье» в Суперлиге. Они станут базироваться и выступать в баскетбольном центре, там же, где и играли «Химки». Но спонсировать, искать большое количество денег и вкладывать их в игроков Северной Америки и Европы мы не будем. Если бы в «Химках» были наши воспитанники, то это была бы другая история. Однако в большей степени игроки «Химок» не обладают отечественными паспортами.
Мы знаем клуб, мы за них болели, но пришла пора завершать эту историю. Как я понимаю, инвесторы уже приняли решение не продолжать финансирование. Для нас приоритет — это доморощенные спортсмены. А доморощенных спортсменов надо готовить всё больше и больше. Для этого надо давать площадки для выступления. Как раз «Химки-Подмосковье» и наша юношеская команда именно такими площадками и являются, где могут быть подготовлены будущие кадры для сборной страны», — приводит слова Терюшкова Eurostavka.
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