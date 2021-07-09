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«Финикс» укрепил преимущество в финальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

«Финикс» укрепил преимущество в финальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»
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В Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 118:108, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.

Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 42 очков, 12 подборов и 4 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 31 очко, 5 подборов и 6 передач. Дабл-даблами также отметились ещё два игрока «Санз» — лёгкий форвард Джей Краудер (11 очков, 10 подборов и 3 передачи) и центровой Деандре Эйтон (10 очков, 11 подборов и 4 передачи).

Таким образом, серия при счёте 2-0 в пользу «Финикса» переезжает в Милуоки на арену «Файсерв-Форум». Следующая игра состоится в ночь на понедельник, 12 июля. Начало матча – 3:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 2-й матч
09 июля 2021, пятница. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
118 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 31, Бриджес - 27, Пол - 23, Краудер - 11, Эйтон - 10, Джонсон - 8, Крэйг - 6, Пэйн - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 42, Холидэй - 17, Коннотон - 14, Миддлтон - 11, Лопес - 8, Такер - 7, Тиг - 4, Форбс - 3, Портис - 2, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тупан
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