«Финикс» укрепил преимущество в финальной серии плей-офф НБА с «Милуоки»

В Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 118:108, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.
Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, отметившийся дабл-даблом из 42 очков, 12 подборов и 4 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 31 очко, 5 подборов и 6 передач. Дабл-даблами также отметились ещё два игрока «Санз» — лёгкий форвард Джей Краудер (11 очков, 10 подборов и 3 передачи) и центровой Деандре Эйтон (10 очков, 11 подборов и 4 передачи).
Таким образом, серия при счёте 2-0 в пользу «Финикса» переезжает в Милуоки на арену «Файсерв-Форум». Следующая игра состоится в ночь на понедельник, 12 июля. Начало матча – 3:00 мск.
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