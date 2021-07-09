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Яннис Адетокунбо установил рекорд XXI века, повторил достижение О'Нила и Абдул-Джаббара

Яннис Адетокунбо установил рекорд XXI века, повторил достижение О'Нила и Абдул-Джаббара
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 42 очка и 12 подборов во втором матче финала НБА с «Финикс Санз» (108:118, 0-2).

Адетокунбо провел 10-ю игру в этом постсезоне с как минимум 30 очками и 10 подборами. Он присоединился к Шакилу О'Нилу, Хакиму Оладжьювону, Элджину Бэйлору и Кариму Абдул-Джаббару, которые сумели сделать это ранее в одном розыгрыше плей-офф.

Яннис в третьей четверти записал себе в актив 20 очков. Это лучшая результативность за четверть в финале с тех пор, как шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан набрал 22 очка в 1993 году (также в матче против «Санз»).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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