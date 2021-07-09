Леброн Джеймс отреагировал на результат второго матча финала НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал своего друга разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола после второго матча финала НБА.
«2 есть, 2 осталось, Крис Пол», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Джеймс начал отсчитывать, сколько Полу осталось до первого в карьере титула после первой встречи решающей серии сезона. «Санз» победили «Бакс» на своей площадке и упрочили преимущество в финальной серии (118:108, 2-0). 36-летний Пол набрал 23 очка и 8 передач. Пол вышел на 10-е место в истории НБА по количеству передач в матчах плей-офф, превзойдя Коби Брайанта (1040 передач). На счету Пола теперь 1041 передача в играх постсезона. В ближайшее время Крис может обойти десятого Скотти Пиппена (1048 передач).
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