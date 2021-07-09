Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс отреагировал на результат второго матча финала НБА

Леброн Джеймс отреагировал на результат второго матча финала НБА
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал своего друга разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола после второго матча финала НБА.

«2 есть, 2 осталось, Крис Пол», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Джеймс начал отсчитывать, сколько Полу осталось до первого в карьере титула после первой встречи решающей серии сезона. «Санз» победили «Бакс» на своей площадке и упрочили преимущество в финальной серии (118:108, 2-0). 36-летний Пол набрал 23 очка и 8 передач. Пол вышел на 10-е место в истории НБА по количеству передач в матчах плей-офф, превзойдя Коби Брайанта (1040 передач). На счету Пола теперь 1041 передача в играх постсезона. В ближайшее время Крис может обойти десятого Скотти Пиппена (1048 передач).

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021