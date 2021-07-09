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Владимир Гомельский высказал мнение о потенциальном переходе Алексея Шведа в ЦСКА

Владимир Гомельский высказал мнение о потенциальном переходе Алексея Шведа в ЦСКА
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу возможного перехода защитника «Химок» Алексея Шведа в состав московского ЦСКА. Гомельский ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть на позиции разыгрывающего в составе московского клуба.

«Мне кажется, что имеет смысл поискать среди вторых-третьих разыгрывающих клубов НБА, которые уже сыграли, минимум, 2 сезона (пусть не отыграли, а отсидели на скамейках). Эдвардс, Ниликина, Самнер — такой ряд имён можно продолжать. Их контракты соответствуют тому, что может предложить ЦСКА, а их потенциал достаточно высок.

Мне бы не хотелось видеть Шведа в форме ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, «Химки» пока не подали заявку на участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Не исключено, что ведущие игроки команды будут искать себе новое место работы.

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