Владимир Гомельский высказал мнение о потенциальном переходе Алексея Шведа в ЦСКА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу возможного перехода защитника «Химок» Алексея Шведа в состав московского ЦСКА. Гомельский ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть на позиции разыгрывающего в составе московского клуба.
«Мне кажется, что имеет смысл поискать среди вторых-третьих разыгрывающих клубов НБА, которые уже сыграли, минимум, 2 сезона (пусть не отыграли, а отсидели на скамейках). Эдвардс, Ниликина, Самнер — такой ряд имён можно продолжать. Их контракты соответствуют тому, что может предложить ЦСКА, а их потенциал достаточно высок.
Мне бы не хотелось видеть Шведа в форме ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, «Химки» пока не подали заявку на участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Не исключено, что ведущие игроки команды будут искать себе новое место работы.
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