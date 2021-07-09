Мэттью Деллаведова, на которого претендовал «Зенит», определился с новым клубом
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Разыгрывающий Мэттью Деллаведова станет игроком австралийского клуба «Мельбурн Юнайтед», сообщает Sportando. Срок действия контракта между игроком и клубом не сообщается.
Ранее в СМИ появилась информация, что австралийским игроком интересуется санкт-петербургский «Зенит». Игрок был готов подписать контракт с европейским клубом, в случае, если ему предложили бы контракт на сумму $ 1,5 млн за сезон.
Деллаведова провёл в НБА уже восемь сезонов. Он выступал за «Кливленд» (2013–2016 и 2018–2021) и «Милуоки Бакс» (2016–2018). В составе «Кавальерс» в 2016 году он стал чемпионом НБА.
В нынешнем сезоне Мэттью из-за травм провёл лишь 13 матчей. Он в среднем набирал 2,8 очка, делал 4,5 передачи. В среднем на паркете он проводил 17,2 минуты.
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