Алан Уильямс: из соперников «Локо» по группе выделю «Партизан»

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс прокомментировал жеребьёвку Еврокубка-2021/2022.

«У нас хорошая группа с конкурентоспособными командами. В этом году изменился формат турнира, так что регулярный сезон будет захватывающим. Из наших соперников по группе выделю «Партизан», команду возглавил опытный тренер Желько Обрадович, и они прямо сейчас проводят серьёзное усиление состава. Ожидания от нового сезона Еврокубка самые позитивные, уверен, что это будет хороший и интересный год!» — приводит слова Уильямса официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Локомотив-Кубань» попал в группу А, где его соперниками станут «Андорра», «Ховентуд», «Партизан», «Литкабелис», «Тренто», «Метрополитан», «Тюрк Телеком», «Гамбург», «Шленск».