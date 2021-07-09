Алан Уильямс: из соперников «Локо» по группе выделю «Партизан»
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Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс прокомментировал жеребьёвку Еврокубка-2021/2022.
«У нас хорошая группа с конкурентоспособными командами. В этом году изменился формат турнира, так что регулярный сезон будет захватывающим. Из наших соперников по группе выделю «Партизан», команду возглавил опытный тренер Желько Обрадович, и они прямо сейчас проводят серьёзное усиление состава. Ожидания от нового сезона Еврокубка самые позитивные, уверен, что это будет хороший и интересный год!» — приводит слова Уильямса официальный сайт «Локомотива-Кубань».
«Локомотив-Кубань» попал в группу А, где его соперниками станут «Андорра», «Ховентуд», «Партизан», «Литкабелис», «Тренто», «Метрополитан», «Тюрк Телеком», «Гамбург», «Шленск».
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