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Ролевик «Бруклина» хочет контракт на $ 125 млн, иначе уйдёт из команды

Ролевик «Бруклина» хочет контракт на $ 125 млн, иначе уйдёт из команды
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Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди, чей контракт истекает в межсезонье, рассказал об условиях контракта, на которые рассчитывает.

«Фанаты думают, что если я не продлил контракт, то я покину команду или что-то такое, но нет. Всё зависит от «Нетс», понимаете? Я бы мог подписать контракт на максимальные пять лет. $ 196 млн или что-то в этом районе.

Но у «Нетс» есть возможность сделать то, чего нет у других. Если они сделают такое предложение, я останусь. Но если они не предложат такие условия, то другие команды и так могут дать похожий контракт», — цитирует Динвидди The New York Post.

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