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Стефен Карри объяснил, почему отказался играть за сборную США на Олимпиаде

Стефен Карри объяснил, почему отказался играть за сборную США на Олимпиаде
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, почему решил не играть за сборную США на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио (Япония).

«Я ценю межсезонье, я упорно работаю, вернулся на площадку. Пытаюсь играть, много всего может произойти. Просто для меня это было бы неправильно. Я полностью уверен в этом решении, никаких сожалений», — приводит слова Карри журналист Энтони Слэйтер.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

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