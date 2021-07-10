Тристан Томпсон написал жёсткую угрозу в адрес Ламара Одома

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон ответил угрозой на комментарий экс-игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламара Одома к фотографии его девушки Хлои Кардашьян в бикини.

Кардашьян выложила в инстаграм фотографию в купальнике. Бывший муж Кардашьян, двукратный чемпион НБА Одом прокомментировал пост серией эмодзи и словом «Красотка». На комментарий Одома ответил Томпсон, который также был женат на девушке и до сих поддерживает с ней связь. Тристан и Хлои воспитывают дочь Тру.



«Господь не стал забирать тебя к себе на первый раз. Рискуй снова, если хочешь, но результат будет другим», – написал Томпсон.

Фото: https://www.instagram.com/khloekardashian/

Центровой «Бостона» намекнул на инцидент 2015 года, когда Одом едва не умер в результате передозировки наркотиков.