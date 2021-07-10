Кевин Дюрант отреагировал на назначение второй экс-звезды ЦСКА в «Бруклин»
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал назначение Дэвида Вантерпула на пост ассистента главного тренера команды Стива Нэша. журналиста Bleacher Report Шона Хайкина
«Считаю его членом семьи. Мы земляки. Мы знакомы с одними и теми же людьми. У нас общие друзья семьи. Я не могу дождаться, когда Дэвид начнет работать с нами», – приводит слова Дюранта журналист Bleacher Report Шон Хайкин на своей странице в «Твиттере».
Чемпион Евролиги-2006 в составе ЦСКА Вантерпул ранее являлся помощником главного тренера в «Миннесоте» (2019-2021). Также Вантерпул работал ассистентом в ЦСКА (2007-2012) и «Портленде» (2012-2019). В «Нетс» работает ещё один бывший баскетболист ЦСКА Джей Ар Холден, который занимает должность главного скаута клуба.
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