Раскрыта зарплата телеведущего Стивена Эй Смита на ESPN. Он получает восьмизначную сумму

Стала известна заработная плата известного спортивного эксперта и телеведущего ESPN Стивена Эй Смита. Согласно сведениям New York Post, специалист получает $ 12 млн в год.
«Согласно источникам, контракт Смита составляет $ 12 млн в год. Прежде мы сообщали, что его соглашение оценивается в $ 8 млн в год, что верно, однако за счёт производственного контракта совокупная сумма больше на 4 миллиона», — говорится в сообщении издания.
В 2019 году Смит заключил с ESPN пятилетний контракт. Таким образом, за всё время сотрудничества с организацией он сможет заработать $ 60 млн.
Ранее разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди, чей контракт истекает в межсезонье, сообщил, что хочет заключить новое соглашение на $ 125 млн, иначе уйдёт из команды.
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