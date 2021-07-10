Грег Попович высказался о том, что Лука Дончич вывел Словению на Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной США Грег Попович оценил вклад защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в прохождение отбора сборной Словении на Олимпийские игры в Токио (Япония). В финале квалификационного турнира Олимпиады, проходившем в Каунасе (Литва), словенцы одержали победу над сборной Литвы — 96:85. В составе победителей лучшим стал Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 передач и 11 подборов.
«Он один из лучших игроков в мире. Он рано проявил себя в Европе и быстро показал, на что способен в НБА. За его игрой интересно наблюдать — у парня отличные навыки и данные, он крайне конкурентоспособен. А его баскетбольный IQ не может не впечатлять. Поставить рядом с ним четырёх трудолюбивых ребят, и у вас получится отличная команда. Каждый хочет побеждать, но никто не хочет этого больше, чем Лука», — приводит слова Поповича Fadeaway World.
- 10 июля 2021
-
16:13
-
14:58
-
14:37
-
14:23
-
13:06
-
11:15
-
10:20
-
09:21
-
08:25
-
08:17
-
08:11
-
00:56
-
00:28
-
00:16
- 9 июля 2021
-
23:36
-
23:34
-
23:29
-
20:58
-
18:53
-
18:19
-
18:14
-
17:42
-
16:50
-
15:59
-
14:42
-
13:49
-
12:44
-
11:44
-
10:35
-
09:25
-
09:00
-
08:32
-
08:18
-
08:15
-
08:11