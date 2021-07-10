Грег Попович высказался о том, что Лука Дончич вывел Словению на Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной США Грег Попович оценил вклад защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в прохождение отбора сборной Словении на Олимпийские игры в Токио (Япония). В финале квалификационного турнира Олимпиады, проходившем в Каунасе (Литва), словенцы одержали победу над сборной Литвы — 96:85. В составе победителей лучшим стал Дончич, который оформил трипл-дабл из 31 очка, 13 передач и 11 подборов.



«Он один из лучших игроков в мире. Он рано проявил себя в Европе и быстро показал, на что способен в НБА. За его игрой интересно наблюдать — у парня отличные навыки и данные, он крайне конкурентоспособен. А его баскетбольный IQ не может не впечатлять. Поставить рядом с ним четырёх трудолюбивых ребят, и у вас получится отличная команда. Каждый хочет побеждать, но никто не хочет этого больше, чем Лука», — приводит слова Поповича Fadeaway World.

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