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«Бавария» и «Милан» объявили о новых трансферах

«Бавария» и «Милан» объявили о новых трансферах
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Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с Гэвином Шиллингом, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 25-летним «большим» рассчитано на сезон-2021/2022. Прошлый сезон Шиллинг провёл в «Брауншвейге», в среднем набирая 10,9 очка и совершая 7,5 подбора за игру в немецкой Бундеслиге.

Итальянский «Милан» подписал контракт с тяжёлым форвардом Николо Мэлли, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на три года. Ранее Мэлли уже выступал в «Милане». Форвард сборной Италии играл в составе миланского клуба с 2010 по 2015 годы. Последние два сезона баскетболист выступал в НБА, где принял участие в 105 встречах, набирая в среднем 5,0 очка, совершая 2,9 подбора и отдавая 1,2 передачи за 15,3 минуты игрового времени.

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