Сергей Карасёв: Стерлинг нырнул в матче с датчанами? Это стиль игры такой

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о сравнении с известным футбольным арбитром-тёзкой, а также назвал своего фаворита в финале Евро-2020. Напомним, судья Сергей Карасёв работал на матчах чемпионата Европы вплоть до полуфинала.



«Была одна история. Ребята познакомились с моей супругой, она рассказывала им, что у неё муж — спортсмен, летает везде. Они забили в «Википедии», там вышла фотография арбитра. Они сказали: «Мы думали, что у тебя муж посимпатичнее» (улыбается).



Буду болеть за англичан. Стерлинг нырнул в матче с датчанами? Ну, нырнул. Это же стиль игры такой. И не только у этой команды. Но в полуфинале я болел за датчан, одна из самых интересных команд на турнире», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».



Финал чемпионата Европы с участием сборных Италии и Англии состоится 11 июля.