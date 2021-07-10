Сергей Карасёв: Стерлинг нырнул в матче с датчанами? Это стиль игры такой

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв рассказал о сравнении с известным футбольным арбитром-тёзкой, а также назвал своего фаворита в финале Евро-2020. Напомним, судья Сергей Карасёв работал на матчах чемпионата Европы вплоть до полуфинала.
«Была одна история. Ребята познакомились с моей супругой, она рассказывала им, что у неё муж — спортсмен, летает везде. Они забили в «Википедии», там вышла фотография арбитра. Они сказали: «Мы думали, что у тебя муж посимпатичнее» (улыбается).
Буду болеть за англичан. Стерлинг нырнул в матче с датчанами? Ну, нырнул. Это же стиль игры такой. И не только у этой команды. Но в полуфинале я болел за датчан, одна из самых интересных команд на турнире», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
Финал чемпионата Европы с участием сборных Италии и Англии состоится 11 июля.
- 10 июля 2021
-
20:46
-
20:24
-
19:54
-
18:55
-
17:58
-
17:06
-
16:13
-
14:58
-
14:37
-
14:23
-
13:06
-
11:15
-
10:20
-
09:21
-
08:25
-
08:17
-
08:11
-
00:56
-
00:28
-
00:16
- 9 июля 2021
-
23:36
-
23:34
-
23:29
-
20:58
-
18:53
-
18:19
-
18:14
-
17:42
-
16:50
-
15:59
-
14:42
-
13:49
-
12:44
-
11:44
-
10:35