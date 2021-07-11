Самый результативный игрок «Баварии» продолжит карьеру в Испании

Разыгрывающий Уэйд Болдуин подписал контракт с «Басконией», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано на сезон-2021/2022.



Прошлый сезон американский баскетболист провёл в «Баварии». В Евролиге Болдуин в среднем набирал 15,3 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 4,0 передачи за 27 минут и 18 секунд игрового времени.



«Бавария» пыталась подписать новый контракт с американским защитником, но он принял решение продолжить карьеру в Испании. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял казанский УНИКС.



В послужном списке Уэйда Болдуина есть три сезона в НБА, где он успел поиграть в составе «Мемфиса» и «Портленда». Всего в НБА он принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, совершая 1,2 подбора и отдавая 1,4 передачи за 10 минут и 20 секунд игрового времени.