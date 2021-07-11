Грег Попович высказался после первого поражения сборной США за три олимпийских цикла

Главный тренер сборной США Грег Попович прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче со сборной Нигерии (87:90), проходившем в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио (Япония).
«Нигерийская команда продемонстрировала качественную игру с точки зрения физики, они отлично поработали, реализовав много трёхочковых бросков. Следует отдать им должное», — приводит слова Поповича New York Post.
Американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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