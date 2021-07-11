«Партизан» хочет отбить трансферную цель ЦСКА

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Брэд Уонамейкер, которым интересуется московский ЦСКА, может перейти в «Партизан», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным итальянского издания, 31-летним американцем также интересуется «Виртус».

По данным СМИ, Уонамейкер хотел бы остаться в НБА. Но пока неизвестно, предложит ли ему кто-то контракт.

При этом американец уже выступал в Европе. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Фенербахче». Также он играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушшафаку».

В общей сложности американец провёл 61 матч в НБА в сезоне-2020/2021, тогда он выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт». В среднем баскетболист набирал 5,5 очка и делал 2,9 передачи.

ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Единую лигу ВТБ, хоть и неудачно выступал в регулярном чемпионате. В Евролиге армейцы вышли в «Финал четырёх», но уступили в полуфинале «Анадолу Эфес».