В сборной США отреагировали на первое поражение за три олимпийских цикла

Сборная США уступила в товарищеском матче сборной Нигерии со счётом 87:90. Это поражение стало первым для американцев за три олимпийских цикла. Игроки сборной высказались о поражении команды.

«Произошедшее показывает, что мы должны лучше играть», — приводит слова игрока сборной США Джейсона Тейтума The New York Post.

«Нигерия проделала большой путь в плане баскетбола», — добавил управляющий директор сборной США Джерри Коланджело.

Американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.