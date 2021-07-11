В сборной США отреагировали на первое поражение за три олимпийских цикла

Сборная США уступила в товарищеском матче сборной Нигерии со счётом 87:90. Это поражение стало первым для американцев за три олимпийских цикла. Игроки сборной высказались о поражении команды.
«Произошедшее показывает, что мы должны лучше играть», — приводит слова игрока сборной США Джейсона Тейтума The New York Post.
«Нигерия проделала большой путь в плане баскетбола», — добавил управляющий директор сборной США Джерри Коланджело.
Американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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