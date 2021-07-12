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Источник: «Зенит» заплатил 700 000 евро за место в Евролиге

Источник: «Зенит» заплатил 700 000 евро за место в Евролиге
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«Зенит» заплатил 700 тыс. евро за уайлд-кард в Евролиге, утверждает издание SDNA. По данным источника, президент Евролиги Жорди Бертомеу назвал сумму на собрании акционеров.

Как сообщает издание, акционеры Евролиги узнали о выплате спустя 13 месяцев после самого факта. И этот факт вызвал недовольство среди акционеров. Также они недоумевали, почему клубы должны платить за место в Евролиге.

В новом сезоне Евролиги Россию на турнире представят три клуба: ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Ранее стало известно, что новыми обладателями постоянных лицензий в Евролиге стали «Виллербан» и «Бавария». «Финал четырёх» в 2022 году пройдёт в Берлине (Германия).

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