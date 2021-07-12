Единая лига ВТБ не будет отменять лимит на легионеров

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, в турнире не будет отменён лимит на легионеров.
«Подготовка молодых перспективных россиян не входит в компетенцию лиги. Мы занимаемся профессиональной конкуренцией на площадке. Часто жалуются, что конкуренции в лиге нет, что ЦСКА всё выигрывает. Но многие клубы в прошедшем сезоне доказали, что в одном матче можно выиграть и у ЦСКА. В низших лигах (российского баскетбола) ничего не делается для подготовки молодых кадров. Если делается, то клубами Лиги ВТБ. Вот пример Антона Карданахишвили. Он играл за ЦСКА-2 и сразу шагнул в сборную России. Я считаю, что федерации надо заниматься подготовкой молодых перспективных российских игроков.
Мы со стороны лиги никогда не отменим существующий лимит в составе российских клубов – 6 иностранцев и 6 россиян в заявке на матч. Можно даже больше россиян, никто этому не препятствует, лишь бы российские игроки были», — цитирует Иванова «Р-Спорт».
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