В сборной России прояснили планы по натурализации новых игроков

Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов ответил на вопрос о возможной натурализации игроков для национальной команды. По словам Панова, в настоящее время привлекать больше иностранцев к игре за сборную не планируется.
«У нас есть Астапкович, есть Боломбой, которые являются натурализованными игроками. Боломбой мог бы усилить нашу команду. Ну, Холден, я согласен, посильнее, и как личность, и как игрок… Но других натурализаций не планируется.
На сегодняшний день выбрать игроков в сборную будет очень проблематично, потому что осталось восемь российских команд, все российские баскетболисты играют в наших командных соревнованиях, четыре команды будут задействованы в Евролиге и Еврокубке, и мы на них не рассчитываем, заявки каждой команды на игру — шесть россиян, то есть остаётся четыре команды по шесть человек — 24 человека.
То есть их всех можно вносить в списочный состав сборной России. Из этих 24 придётся выбрать команду, и это тяжёлая задача. Очень сложно решаемая. Плюс будут травмы и другие трудности – вычитаем ещё игроков, и здесь без увеличения количества команд нам не обойтись. Я считаю, что российских команд в нашем чемпионате России, которым является турнир Единой лиги ВТБ, должно быть не менее 12», — цитирует Панова «Нижегородская правда».
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