Леброн Джеймс предсказал победителя финала НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о возможном исходе финала НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс».
«Много эмоций, много волнения, много бессонных ночей. Я очень рад за своего дорогого друга, своего братишку Криса Пола. Это его первый финал за 16 лет. Это будет интересный финал и для «Финикса», и для Милуоки, да и, в конце концов, для всех поклонников баскетбола. Но я бы дал небольшое преимущество «Финиксу», потому что у них гораздо больше здоровых игроков», — приводит слова Леброна Джеймса Essentially Sports.
Напомним, в третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 120:100 и сократил отставание в серии до 1-2. Ранее в серии «Санз» побеждали со счётом 118:105 и 118:108. Четвёртый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 15 июля.
Напомним, в финале Западной конференции «Финикс» прошёл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-2, а в финале Востока «Милуоки» победил «Атланту Хоукс» — 4-2.
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