Игрок НБА выиграл суд и получил компенсацию от женщины за ложное обвинение в отцовстве

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон выиграл суд против женщины, которая требовала от него признать отцовство, сообщает TMZ. Томпсон подал иск о клевете и выиграл дело.



Женщина неоднократно публиковала в социальных сетях информацию о том, что Томпсон является отцом её ребёнка, несмотря на то что баскетболист сдал тест на отцовство, который показал отрицательный результат.



Томпсон требовал от девушки $ 100 тыс. в качестве компенсации за сорванные рекламные контракты из-за этой истории, однако он не смог предоставить доказательства сорванных сделок, так что суд снизил сумму вдвое. Девушка будет обязана выплатить $ 50 тыс. компенсации Томпсону.



Ранее сообщалось, что Томпсон и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян прекратили встречаться. Собеседник издания Daily Mail сообщил, что Томпсон закрылся в комнате с женщинами на одном из мероприятий на 30 минут. Среди присутствующих девушек, как утверждал очевидец, была «заядлая посетительница вечеринок». Ранее Томпсон и Кардашьян уже расставались из-за измены игрока НБА.