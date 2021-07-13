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Игрок НБА выиграл суд и получил компенсацию от женщины за ложное обвинение в отцовстве

Игрок НБА выиграл суд и получил компенсацию от женщины за ложное обвинение в отцовстве
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Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон выиграл суд против женщины, которая требовала от него признать отцовство, сообщает TMZ. Томпсон подал иск о клевете и выиграл дело.

Женщина неоднократно публиковала в социальных сетях информацию о том, что Томпсон является отцом её ребёнка, несмотря на то что баскетболист сдал тест на отцовство, который показал отрицательный результат.

Томпсон требовал от девушки $ 100 тыс. в качестве компенсации за сорванные рекламные контракты из-за этой истории, однако он не смог предоставить доказательства сорванных сделок, так что суд снизил сумму вдвое. Девушка будет обязана выплатить $ 50 тыс. компенсации Томпсону.

Ранее сообщалось, что Томпсон и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян прекратили встречаться. Собеседник издания Daily Mail сообщил, что Томпсон закрылся в комнате с женщинами на одном из мероприятий на 30 минут. Среди присутствующих девушек, как утверждал очевидец, была «заядлая посетительница вечеринок». Ранее Томпсон и Кардашьян уже расставались из-за измены игрока НБА.

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