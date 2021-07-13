Сборная США уступила Австралии, впервые в истории потерпев два поражения подряд

Сборная США уступила сборной Австралии со счетом 83:91 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Самым результативными игроками встречи стали американец Дэмьен Лиллард и австралиец Патрик Миллс, набравшие по 22 очка. Кроме того, в составе сборной США выделились Кевин Дюрант (17 очков) и Брэдли Бил (12 очков), у Австралии по 17 баллов записали себе в актив Джо Инглс и Матисс Тайбулл.
В предыдущем товарищеском матче, который прошел 11 июля, сборная США уступила команде Нигерии (87:90). Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Впервые в истории олимпийских циклов баскетбольная сборная США потерпела два поражения кряду.
Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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