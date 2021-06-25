Странная команда с сомнительными персонажами. Кого США везёт на Олимпиаду в Токио

Сборная США объявила окончательный состав на Олимпийские игры в Токио. На баскетбольный турнир, который стартует через месяц, 25 июля, заявлен далеко не самый топовый состав из возможных. Но несмотря на то, что в заявке отсутствует множество звёздных имён, американский коллектив всё равно смотрится сильнее всех остальных. Правда только на бумаге.



В реальности всё работает иначе. Вспомним Кубок мира-2019 в Китае. США заняли седьмое место, хотя состав во главе с Донованом Митчеллом, Джейсоном Тейтумом, Кембой Уокером назывался главным фаворитом. Даже если учесть отсутствие топовых суперзвёзд вроде Леброна Джеймса, Джеймса Хардена, Стефена Карри и тому подобных. И сейчас нет никаких гарантий, что американцы получат золотые медали, поскольку по-количество по-настоящему топовых исполнителей в распоряжении главного тренера Грегга Поповича равно цифре 2. Разберёмся в этом поподробнее.

Окончательный состав команды на ОИ выглядит следующим образом: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Джру Холидэй («Милуоки Бакс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Джереми Грант («Детройт Пистонс»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Кевин Лав («Кливленд Кавальерс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Бэм Адебайо («Майами Хит»).

Среди суперзвёзд НБА первой величины (тех, кого железно можно включить в топ-10 лучших игроков лиги) в заявке оказались лишь Кевин Дюрант и Дэмьен Лиллард. Кей Ди в нынешнем сезоне, кажется, просто невозможно остановить – в последних для «Нетс» матчах плей-офф он в одиночку тащил на себе команду и, кажется, готов повторить нечто подобное на Олимпиаде. А вот у Лилларда есть интересная причина – он горит идеей поиграть под руководством Грега Поповича.

«Тот факт, что Грег Попович является тренером национальной команды, сыграл огромную роль в моём решении участвовать в Олимпийских играх этим летом. Я очень уважаю его не только как высококлассного специалиста, но и просто как человека. С нетерпением жду возможности расти под его руководством, впитывать его знания и, самое главное, хочется посмотреть, на что же способна наша команда», — признался Дэмьен.

Качественным усилением для сборной можно также назвать Брэдли Била, Джейсона Тейтума и Девина Букера. Бил – отличный скорер, в регулярном сезоне он в среднем набирал 31,3 очка за игру и стал вторым в лиге по этому показателю. Тейтум, в свою очередь, блеснул в постсезоне – он помог «Селтикс» пробиться в четвертьфинал восточной конференции, набрав 50 очков в матче плей-ин с «Уизардс». Ещё один его «полтинник» принёс «Бостону» единственную победу в серии с «Нетс». 24-летний Букер вместе с «Санз» продолжает участие в плей-офф, где наконец-то сумел раскрыться на фоне звёздного Криса Пола – начал набирать очки, оформил первый трипл-дабл в карьере и прибавляет от матча к матчу.

При этом в американской сборной оказались ещё два именитых игрока. Первый — олимпийский чемпион и трёхкратный победитель НБА Дрэймонд Грин. В этом сезоне он попал в первую символическую пятёрку лучших защищающихся игроков, стал одним из лучших ассистентов лиги, но у него, очевидно, есть проблемы с броском и реализацией. Грин стал первым игроком в истории НБА, у которого за сезон подборов и передач было больше, чем очков. И это весьма сомнительное достижение.

Второй игрок, которого в прошлом можно было назвать звездой американской сборной – чемпион НБА 2016 года, олимпийский чемпион, ветеран «Кливленда» Кевин Лав. Но он уже несколько лет не играет на своём уровне, что уж говорить об очередном провальном сезоне для «Кавальерс». Грин и Лав – сбитые лётчики и игроки ниже среднего уровня. Репутация за былые заслуги осталась, но в данный момент на площадке от них большой пользы ждать не стоит.

Что касается остальных — Джру Холидэя, Криса Миддлтона, Зака Лавина, Джереми Гранта, Бэма Адебайо – то это середняки НБА, и ожидать от них какого-то феноменального выступления на Олимпийских играх вряд ли стоит. Разве что Лавин может блеснуть как скорер, но система защиты в турнирах ФИБА жёстче, и особо разгуляться Заку не дадут.

Теперь стоит сказать об отсутствующих. Сразу шесть суперзвёзд лиги отказались от участия в Олимпиаде из-за травм и желания отдохнуть: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Кавай Леонард, Донован Митчелл.

Об отказе Джеймса и Дэвиса стало известно ещё в начале месяца – травмы мучали их обоих на протяжении всего сезона. А вот остальные заработали повреждения на более поздних стадиях розыгрыша плей-офф. Несколько дней назад от участия отказался до последнего сомневавшийся и оценивавший свои шансы как «50 на 50» Стефен Карри. То же самое сделал Крис Пол, поначалу согласившийся помочь сборной на Играх. Но всё-таки «Финикс» Пола имеет реальные шансы выйти в финал НБА. Крису 36 лет, поездка в Токио – слишком большая нагрузка для исполнителя, который тоже подвержен травмам. Джимми Батлер захотел отдохнуть после двух напряжённых сезонов и сосредоточиться на переговорах о продлении контракта с «Майами». Помимо них в составе не оказалось, например, Расселла Уэстбрука, Трея Янга и Пола Джорджа, которого называли одним из главных кандидатов на попадание в сборную. Звёзды НБА опять отказываются ехать в сборную и отказываются массово. И подобные кадровые потери уже сказались на американской команде на предыдущем международном турнире – чемпионате мира 2019 года.

Состав американской команды достаточно сильно отличается от того, что был на ЧМ-2019. Из игроков, присутствующих в нынешней заявке, на мировом первенстве два года назад выступали только Тейтум, Адебайо и Миддлтон (все трое были «съедены» в системе защиты ФИБА). Тогда они получили своё место в заявке лишь на фоне повального отказа суперзвёзд. Американская сборная показала худший результат в истории, заняв седьмое место. Нынешний состав выглядит пободрее за счёт Дюранта и Лилларда, но до непобедимой «Дрим-тим» ему всё ещё далеко. О «Дрим-тим» можно было бы вести речь, если бы вместо Адебайо, Лавина, Холидэя, Мидллтона, Грина, Лава и Гранта были Леброн, Кавай, Дэвис, Карри, Харден, Ирвинг, Джордж и / или Уэстбрук с Янгом. Странная команда с сомнительными персонажами. Вот кого США повезёт на Олимпиаду в Токио.

Однако, несмотря ни на что, даже столь ослабленный состав американской сборной выглядит сильно на фоне конкурентов. Из команд, уже гарантировавших себе участие на Играх, реальную конкуренцию США могут составить, пожалуй, только Испания и Франция. Но та же Сербия тоже может выбить американцев, если пройдёт квалификацию. Да и пример ЧМ показывает, что даже скромные сборные могут создавать проблемы американцам. Одно лишь присутствие Дюранта и Лилларда на площадке может решить исход почти любого матча, но гарантией золотых медалей не является. До старта соревнований 25 июля сборная США проведёт подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией. Чего ожидать от новой команды Поповича на международном турнире – пока неизвестно. Но потенциальный провал США не должен никого удивлять.