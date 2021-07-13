Легенда НБА: Югославия и Россия – одни из главных соперников сборной США на Олимпиаде

Трехкратный чемпион НБА, лучший тренер НБА-2008 Байрон Скотт назвал команды Югославии и России одними из главных конкурентов сборной США на Олимпиаде в Токио. 60-летний Скотт допустил ошибку – Югославии нет на карте мира с 2003 года, а сборная России не смогла пройти отборочный турнир на Игры.



«Недавнее поражение сборной США от Нигерии – самое неожиданное в истории нашей команды. Времена меняются, и олимпийское золото нам больше не гарантировано по умолчанию. Разрыв между США и остальными командами сократился. Нет сомнений, что нашей сборной придется значительно сложнее, чем раньше. Думаю ли я, что мы все равно возьмем золото? Конечно, абсолютно так. Если бы мне надо было поставить деньги, то мой выбор – сборная США.



Кто сможет составить конкуренцию США в борьбе за золото? Хороший вопрос. Франция в порядке, она станет одним из главных соперников. Югославия, Россия – они всегда хорошо играют. Может появиться команда, которая удивит всех. Допустим, Китай в этот раз. Однако я верю, что чемпионом станет сборная США», – приводит слова Скотта TMZ.