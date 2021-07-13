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Чарльз Баркли на спор проиграл $ 100 тыс.

Чарльз Баркли на спор проиграл $ 100 тыс.
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Легенда НБА Чарльз Баркли проиграл $ 100 тыс., сделав неудачную ставку. Бывший баскетболист поставил крупную сумму на самого себя на турнире по гольфу The American Century Championship.

Баркли ставил на то, что завершит турнир в топ-70. Но уже после первого раунда, который он провёл крайне неудачно, бывший баскетболист оказался в самом конце участников. В итоге турнир он закончил на 76-м месте, а ставка сгорела.

«Я поставил на себя $ 100 тыс., чувствовал себя полностью уверенным. К сожалению, я напортачил сегодня, мог сыграть намного лучше. Но я всё равно очень доволен», — цитирует Баркли ESPN.

Ставки на результат Баркли принимала букмекерская контора William Hill. Котировки на попадание Баркли в топ-70 составляли 4.00.

Примечательно, что победителем турнира стал бывший тренер НБА Винни Дель Негро.

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