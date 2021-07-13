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Источник: Алексей Швед продолжит карьеру в ЦСКА

Источник: Алексей Швед продолжит карьеру в ЦСКА
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Российский защитник Алексей Швед перейдёт в ЦСКА, сообщает Eurostavka. По данным источника, звёздный игрок уже согласовал контракт с клубом.

Минувший сезон он провёл в «Химках», за которые выступал с 2015 года. Но подмосковный клуб из-за проблем с финансированием не смог заявиться на новый сезон. В результате Шведу приходится покинуть команду. У него были предложения от клубов из китайской лиги, но Швед отклонил их, решив остаться в России. В итоге он возвращается в московский клуб, за который выступал с 2005 по 2012 годы.

В минувшем сезоне в 13 матчах Единой лиги ВТБ Швед в среднем набирал 23,3 очка, делал 3,4 подбора и 8,1 передачу. Швед завершил регулярный чемпионат на первом месте по среднему количеству набранных очков и сделанных передач.

Швед — четырёхкратный чемпион России и победитель Евролиги в составе ЦСКА.

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