«Филадельфия» выставила на обмен Бена Симмонса и назвала желаемую компенсацию

«Филадельфия Сиксерс» готова обменять разыгрывающего команды Бена Симмонса, сообщает The Athletic.



«Сиксерс» уже ведут переговоры с другими клубами о возможном обмене Симмонса и намерены получить взамен игрока уровня Матча всех звёзд НБА. Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунда по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.