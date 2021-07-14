Гобер отреагировал на решение Макрона лишить зарплаты всех невакцинированных медработников

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер отреагировал на решение президента Франции Эммануэля Макрона ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников и сотрудников домов престарелых. Об этой мере французский президент сообщил позавчера, 12 июля.



В случае отказа сделать прививку вышеназванные категории служащих с 15 сентября не смогут работать и получать зарплату.



«Силы медработникам», — написал Гобер на своей официальной странице в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.

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