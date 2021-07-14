Гобер отреагировал на решение Макрона лишить зарплаты всех невакцинированных медработников
Поделиться
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер отреагировал на решение президента Франции Эммануэля Макрона ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников и сотрудников домов престарелых. Об этой мере французский президент сообщил позавчера, 12 июля.
В случае отказа сделать прививку вышеназванные категории служащих с 15 сентября не смогут работать и получать зарплату.
«Силы медработникам», — написал Гобер на своей официальной странице в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона Руди принял участие в 71 матче, забивая в среднем 14 очков. В розыгрыше плей-офф французский баскетболист провёл 11 встреч, в которых в среднем приносил своей команде те же 14 очков.
Новость по темеЗвёзды НБА отреагировали на победу Италии в финале Евро
Комментарии
- 14 июля 2021
-
01:01
-
00:29
- 13 июля 2021
-
22:36
-
21:40
-
20:42
-
18:59
-
18:30
-
18:30
-
17:18
-
16:25
-
15:54
-
14:30
-
14:28
-
14:26
-
13:07
-
13:01
-
12:55
-
12:11
-
11:30
-
10:34
-
10:02
-
09:32
-
08:28
-
08:19
-
07:58
-
07:50
-
07:20
-
01:03
-
00:00
- 12 июля 2021
-
22:54
-
21:59
-
20:58
-
20:00
-
18:50
-
17:43
Партнерский контент