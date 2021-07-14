Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд от Нигерии и Австралии

Сборная США разгромила Аргентину со счетом 108:80 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.



Самыми результативными игроками матча стали американцы Брэдли Бил и Кевин Дюрант, набравшие по 17 очков. Также выделилисб Зак Лавин (15 очков, 5 подборов), Дэмьен Лиллард (13 очков) и Бам Адебайо (12 очков, 5 подборов, 5 передач). У аргентинцев 16 очков на счету 41-летнего Луиса Сколы, выступающего за национальную сборную с 1999 года. Николас Лапровиттола (13 очков), Факундо Кампаццо (12 очков) и Габриэль Дек (10 очков) покорили двуззначную результативность. В другом товарищеском матче дня Австралия рагромила Нигерию (108:69).



В двух предыдущих товарищеских играх сборная США уступила Нигерии (87:90) и Австралии (83:91). До этого американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Аргентинцы являются олимпийскими чемпионами 2004 года и обладателями бронзовых медалей Олимпиады 2008 года.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная США будет выступать в группе А с командами Ирана, Франции и Чехии. Аргентина в группе C встретится с Испанией, Словенией и Японией.

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