Появились подробности по контракту Алексея Шведа с ЦСКА

ЦСКА находится на завершающей стадии подписания контракта с защитником «Химок» Алексеем Шведом, сообщает BasketNews.

По данным источника, ЦСКА и Швед прорабатывают последние детали сделки. Стороны обсуждают контракт на несколько лет. Спонсоры «Химок» покроют разницу между текущим и новым контрактами Шведа.



Швед прошлым летом подписал трёхлетний контракт с «Химками». Алексей решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из чемпионата Китая. Защитник отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей. Швед принял решение вернуться в ЦСКА, где ранее выступал с 2005 по 2012 годы.