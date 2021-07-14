Чемпионский напарник Леброна попросил дать ему шанс в «Лейкерс»

Бывший игрок «Майами Хит» Марио Чалмерс активно отреагировал на информацию, согласно которой «Лос-Анджелес Лейкерс» ищет плеймейкера. Чалмерс репостнул у себя новость Sportando о поисках калифорнийцев и отреагировал на неё.

«Дайте мне шанс. Просто поработать с командой, приехать сыграть», — написал Чалмерс в своём «твиттере».

Чалмерс поиграл с Леброном Джеймсом, Крисом Бошем и Дуэйном Уэйдом в «Майами Хит». Более того, он становился чемпионом НБА. Правда, Чалмерс с сезона-2017/2018 не выходил на площадку. Последним клубом игрока был «Мемфис Гриззлис». В среднем он набирал за матч 7,7 очка и делал 3 передачи.

«Лейкерс» в прошлом сезоне стали чемпионами НБА, но защитить титул команде не удалось. Калифорнийцы вылетели уже в первом раунде плей-офф.