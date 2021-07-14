Назван срок восстановления Кавая Леонарда после разрыва «крестов»

Стали известны примерные сроки восстановления форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, получившего травму в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2). У Кавая был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Ранее он перенёс операцию.



Как сообщает MSN со ссылкой на обозревателя The Athletic Ло Мюррея, повреждения Леонарда аналогично травме игрока «Бруклин Нетс» Спенсера Динвидди, которую он получил ещё в декабре 2020-го. К тренировкам Спенсер был допущен лишь в июне, а потому рассчитывать на возвращение Кавая можно в январе 2022 года. Но более вероятно, что на полное восстановление игроку потребуется 9 месяцев.



Кроме того, как следует из комментария доктора Алана Бейера из Ортопедического института в Ирвайне (Калифорния), срок в 9 месяцев выглядит как более вероятный. Однако специалист не исключает, что реабилитация может занять и год.

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