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УНИКС подписал контракт с покинувшим «Зенит» Уиллом Томасом

УНИКС подписал контракт с покинувшим «Зенит» Уиллом Томасом
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Форвард Уилл Томас подписал контракт с УНИКСом, сообщает пресс-служба казанской команды. Контракт с игроком рассчитан на один год.

О решении руководства «Зенита» не продлевать контракт с 35-летним американцем стало известно 12 июля. Томас провёл в клубе из Санкт-Петербурга два года. В прошедшем сезоне Евролиги форвард появлялся на площадке в 39 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.

В минувшем сезоне УНИКС дошёл до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ. В предстоящем сезоне казанская команда примет участие в Евролиге.

Фото можно посмотреть на официальной странице BC UNICS Kazan в «Твиттере».

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