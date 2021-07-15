Названы самые популярные игрок и клуб по продажам сувенирной продукции в НБА

НБА на официальном сайте опубликовала результаты продаж сувенирной продукции на NBAStore.com. Итоги основаны на данных за период с 11 марта по 13 июля.



Рейтинг 15 самых популярных по продажам игровых маек возглавил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Далее следуют Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»). В первую десятку также вошли Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джеймс Харден («Бруклин») и Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).



Список самых популярных клубов НБА по продажам продукции возглавляют «Лейкерс». Затем идут «Бруклин», «Финикс», «Милуоки», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерс», «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».